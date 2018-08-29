سعيد الهلال لـ”المواطن”: البث المجاني يزيد شعبية الكرة السعودية..وهذه نصيحتي لـ دوري بلس

المواطن - طارق سعد

حث الإعلامي سعيد الهلال شركة STC على الالتزام بتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببث مباريات الدوري السعودي مجاناً للمشاهد السعودي، مشدداً على أن فكرة التشفير بمبلغ رمزي قد تكون مجدية في السنوات القادمة وليس في هذا الموسم.

وأضاف الهلال في تصريحه لـ”المواطن” :”أتفهّم حجم المبلغ السنوي الذي تدفعه STC مقابل الحقوق، لكن من صالح شراكة STC والاتحاد السعودي لكرة القدم أن يتأكد المشاهد من جودة الخدمة للاشتراك فيها من الموسم المقبل، التوقيت المتأخر لقرار التشفير قبل بدء النسخة الحالية من الدوري ظالم للمشاهد ”

ويتسلح الإعلامي سعيد الهلال بخبرة عريضة في مجال العمل التلفزيوني كمعد ومراسل ورئيس لتحرير البرامج التلفزيونية في قنوات سعودية وخليجية.

وأكمل الهلال حديثه لـ”المواطن” :” من واقع خبرة ومعايشة، تحظى المنافسات السعودية باهتمام وشغف عشاق الكرة السعودية في الخليج ومصر، من صالح الكرة السعودية تقديمها كمنتج لزيادة شعبيتها عبر بثها على شاشات قنوات خليجية على الأقل في هذا الموسم الاستثنائي ، مع تأجيل فكرة التشفير للموسم القادم ” .

واختتم الهلال تصريحه لـ”المواطن” بأمنياته أن تتلافى “دوري بلس” الأخطاء التي قام بها الناقل السابق MBC prosports والتي أسهمت ولو بشكل غير مباشر في انخفاض القيمة السوقية لمنتج الدوري السعودي وتنفير المشاهد من المتابعة الحثيثة للدوري .