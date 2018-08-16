سفاح القطط يعود مجدداً لكن أكثر دموية

المواطن - الرياض

عاد وسم سفاح القطط من جديد ليتصدر الترند بعد تداول صورة قطة تم قتلها بوحشية من قِبل أحد الأفراد وقام بنشرها عبر مواقع التواصل.

وأعادت هذه القصة إلى الأذهان موضوع سفاح القطط الذي قام بقتل العديد من القطط بواسطة بندقية هواء وكان يقوم بتوثيق عملية القتل في كل مرة.

وكتب سفاح القطط على الصورة التي شاركها مع أصدقائه وقد ظهر فيها قط ميت ” ما حد قال له ينام فوق السيارة” وتوعد كل قط ينام فوق مركبته بنفس المصير.

وطالب المغردون بأن يتم القبض عليه ومعاقبته وفقاً للأنظمة، مؤكدين أن الإسلام هو دين الرحمة والرفق بالحيوان قبل الإنسان.

وكان أكتوبر الماضي شهد ظاهرة مماثلة، حيث تم القبض على الشاب والحكم عليه بالسجن لمدة عام والغرامة 20 ألف ريال.

الحكم على سفاح القطط في مكة شمل أيضاً مصادرة السلاح الذي استخدمه الشاب في قتل القطط وإغلاق حساب سناب شات الذي روّج المقطع.

وكان الشاب قد شارك مقطع فيديو يظهر فيه عملية قتل القطط في الشوارع بطريقة وحشية.

وقد وجه أمير مكة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في حينه بسرعة القبض عليه ومحاكمته وفقاً للأنظمة، حيث تم القبض عليه وإحالته للجهات المختصة.