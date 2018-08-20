سقطة مهنية لا أخلاقية.. قناة الجزيرة تسرق بث السعودية وتحاول إخفاء شعارها

المواطن -الرياض

رغم حديثها المزعوم عن الشرف والأمانة والمهنية في العمل، وقعت قناة الجزيرة القطرية في خطأ فادح حين قرصنت بث قناة السعودية وسرقت بالصوت والصورة لحظات توافد الحجيج إلى منى ومشعر عرفات.

وأطلق المغردون على تويتر وسمًا بعنوان “قناة الجزيرة تسرق بث السعودية” أكدوا فيه أن ممارسات القناة لا تختلف كثيرًا عن ممارسات الجماعات الإرهابية التي تدعمها وتحولت إلى بوق إعلامي يدافع عنهم ويروج لأفكارهم المتطرفة.

خالد بن فهد قال في تغريدة له عبر الوسم الذي حلق في الترند السعودي: هذه القناة وكر الإرهاب والمرتزقة، أشغلت العالم ببكائها ونياحها لقرصنة بثها؛ وتدعي المثالية والشرف، واليوم تقوم بسرقة البث من القناة السعودية وتحاول إخفاء شعار القناة ولم تستطع! وهذه من التناقضات التي نراها ما بين فترة وأخرى.

وقالت صاحبة حساب “4 عيون” : الجزيرة سرقت الأمن من بلاد المسلمين بالفتنة وسرقت دماء الأبرياء بالكذب والتدليس شعار الجزيرة: الكذبة والكذبة الأخرى.

وأضاف إبراهيم بدر: “قتلوا الأبرياء كيف ما يسرقون ..الذمة عندهم بريال”.

وقال فيصل: ” ما في شيء جديد هذا ديدنهم”.