سقوط إثيوبيين في محايل يروجون للمخدرات والمسكرات

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تمكنت فرقة البحث والتحري بمخفر شرطة تهامة بللسمر وبللحمر، بقيادة مدير التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة محايل الرائد ظاهر بن حسين الأسمري، وبمشاركة مدير المخفر المكلف رئيس رقباء ناصر بن أحمد الأسمري، وعدد من أفراد المخفر من ضبط عمالة إثيوبية مجهولة الهوية تمتهن بيع وترويج المخدرات والمسكرات، وذلك خلال حملة أمنية مكثفة نفذوها في حي المروة بجبل هادا.

وأسفرت الحملة عن ضبط اثنين من الجنسية الإثيوبية مجهولي الهوية وحقيبة بداخلها عدد 18 حبة مخدرة وقطعة سوداء يشتبه أن تكون قطعة حشيش ومبلغ مالي قدره 1734 ريالًا وجوال نوكيا وعدد 2 من المستوعبات سعة 5 لترات معبئة بالعرق المسكر.