سقوط سارقي الكيبلات من مستودع شركة صناعية في عرعر

سقوط سارقي الكيبلات من مستودع شركة صناعية في عرعر

2018/08/24
الساعة 6:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الشمالية

قبضت شرطة الحدود الشمالية على أربعة أشخاص سرقوا كيبلات وكشافات ومعدات من مستودع إحدى الشركات الصناعية بمدينة عرعر.

وأوضحت المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية أن أدلة توافرت تفيد بتورط مواطنين اثنين، بسرقة كيابل وكشافات ومعدات من مستودع إحدى الشركات الصناعية بمدينة عرعر، وبيع المسروقات على اثنين من الوافدين يعملان في نشاط تجارة الخردة، حيث تم القبض على جميع المتهمين وعددهم 4 أشخاص، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


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