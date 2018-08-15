سكني يطلق البناء الذاتي .. هنا تفاصيل 28410 خيارات تمويلية وسكنية

المواطن - واس

أعلنت وزارة الإسكان اليوم, عن تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج “سكني” وذلك بتخصيص 28410 خياراً تمويلياً وسكنياً، كما شهد الإعلان إطلاق خيار “البناء الذاتي” للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الوزارة، لتكتمل بذلك جميع الخيارات السكنية أمام المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار بعد أن تم منتصف الشهر الماضي الإعلان عن خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

وكشفت الوزارة في بيان صحافي، عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و9784 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و10326 أرض سكنية مجانية، ليصل إجمالي الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري إلى 182 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، بما يمثل 60% من مستهدف البرنامج لهذا العام والبالغ 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق المستفيدة من الدفعة الثامنة وذلك بمجموع 13135 وحدة سكنية وقرضاً عقارياً وأرض سكنية، تلتها منطقة جازان بـ 4526 قرضاً عقارياً وأرضاً سكنية، ثم منطقة القصيم بعدد 3882 قرضاً عقارياً وأرضاً سكنية، تلتها الرياض بـ2190 قرضاً عقارياً، ومنطقة عسير 1233 قرضاً عقارياً وأرضاً سكنية، والمنطقة الشرقية بـ 1014 قرضاً عقارياً، والمدينة المنورة بعدد 706 قروض عقارية، وتبوك 481 قرضاً عقارياً وأرضاً سكنية، ونجران 311 قرضاً عقارياً، وحائل 308 قروض عقارية، الحدود الشمالية 234 قرضاً عقارياً، الجوف 228 قرضاً عقارياً، الباحة 162 قرضاً عقارياً.

وأكّد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، استمرار برنامج “سكني” في توفير المزيد من الخيارات السكنية للمستفيدين المسجلين في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن البرنامج يواصل سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل تصاعدي، من خلال ضخ المزيد من الخيارات المتنوعة لسوق الإسكان، بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، بمساحات ومواصفات متنوعة، وفي بيئة سكنية متكاملة تشتمل على مختلف المرافق الخدمية.

ولفت إلى أن مجموع ما أطلقته الوزارة منذ بدء المرحلة الثانية من برنامج “سكني”، أي منذ بداية العام الجاري 2018، وصل إلى 182401 منتج سكني وتمويلي، موزعة على 66400 قرض عقاري، 52011 أرضاً سكنية، 2584 وحدة سكنية جاهزة، 61406 وحدات سكنية تحت الإنشاء، مشدداً على أن الوزارة تحرص على تحقيق رغبات كافة المستفيدين حيث أعلنت اليوم عن خيار “البناء الذاتي” للمستفيدين المسجلين في قوائم الانتظار لديها، لينضم إلى الخيارات السابقة (شراء وحدات سكنية على الخارطة، وشراء وحدات جاهزة من مشاريع الوزارة، وشراء وحدات جاهزة من السوق).

وأشار البطي إلى أن برنامج “سكني” واصل، خلال الفترة الماضية، تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة، وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم، في الدفعات السابقة من البرنامج في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرار عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين تشهد تزايد في نسب الحجوزات، ويتواصل إطلاق المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.

كما تطرق البطي إلى عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية الخاصة بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال، مبيّناً أن عدد المتقدمين على الموقع يصل إلى 22 ألف مواطن، في الوقت الذي بدأ إصدار الشهادات لنحو 6 آلاف منهم ممن انطبقت عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي الكريم الخاص بهذا الجانب، حيث تشير الأرقام والمؤشرات إلى إقبال كبير على الشراء والتملك.

بدوره، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات.

وتطرق إلى مبادئ التمويل المسؤول للأفراد وأثره الإيجابي لمستفيدي الوزارة، مؤكداً أنه سيتم احتساب الدعم الحكومي الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.

وأشار العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” sakani.housing.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لهم لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “إسكان” eskan.gov.sa، والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.