سلامة .. شعار مركز التوعية الوقائية بعدة لغات في الحرم المكي 

المواطن - مكة المكرمة

افتتح قائد قوات الحج بالمديرية العامة للدفاع المدني اللواء سالم المطرفي اليوم الأربعاء، مركز التوعية الوقائية بالحرم المكي الشريف الذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني تحت شعار “سلامة”.

ويأتي ذلك المركز لنشر التوعية والوقاية لدى حجاج بيت الله الحرام أو العاملين في خدمة الحجاج بشكل عام، من خلال وسائل الإعلام التقليدي أو الحديث . وذلك بحضور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدد من الجهات الرسمية والخاصة .

ويتضمن المركز التوعوي معرضاً لتوعية الحجاج بعدة لغات يشتمل على أدوات السلامة، والمطبوعات التوعوية للحجاج الخاصة باتباع إرشادات السلامة، وبعض الأفلام التوعوية في مجال السلامة، وذلك بمشاركة بعض الجهات المعنية بالتطوع، حيث شاركت كل جهة بما لديها في جوانب السلامة من خلال ركن متخصص.

وأوضح قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء سالم المطرفي أن المديرية العامة للدفاع المدني تواصل مهامها ومسؤولياتها في موسم الحج المبارك، مؤكدًا أن هذه المهام تتضمن إقامة المعارض التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، لإيصال رسالة وثقافة السلامة لعموم الحجاج وذلك بعدة لغات وبمختلف الوسائط التي من شأنها رفع ثقافة السلامة، وتبصيرهم بأهم الممارسات الصحيحة التي تبعدهم عن كل ما قد يؤثر على سلامتهم من الحوادث.

وأشار المطرفي إلى أن المعرض الذي تم افتتاحه اليوم في التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي الشريف سيكون بمشيئة الله مصدر جذب لحجاج بيت الله الحرام، لزيادة الجرعات التثقيفية، وزيادة المعلومات اللازمة لثقافة السلامة ومتطلباتها وتدابيرها الوقائية لرفع الوعي الثقافي والتوعوي لدى ضيوف الرحمن.

ونوه اللواء المطرفي بمشاركة العديد من الجهات في هذا المعرض مثل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومجموعة ابن لادن السعودية، وعدد من القطاعات الخاصة، والتي تأتي إيمانًا منهم بأهمية المشاركة الاجتماعية في التوعية والتثقيف، ولا شك أن هذه المشاركة تعتبر إضافة نوعية للمعرض، وبالتالي فكل هذه الجهات تجتمع في تكامل وتنسيق وتناغم في المشاركة جنبًا إلى جنب لإيصال رسالة الثقافة كما ينبغي أن تكون، بما يعمل على تيسير وتسهيل المناسك على حجاج بيت الله الحرام.

من جهته قال المشرف على مركز التوعية الوقائية العقيد دكتور سعد القحطاني: “هذا المعرض التوعوي المقام بتوسعة المسجد الحرام جاء استجابة لتوجيهات معالي مدير عام الدفاع المدني، وتم افتتاحه اليوم من قبل سعادة قائد قوة الحج بالمديرية العامة للدفاع المدني، حيث يحتوي المعرض على عدة أقسام للشركات والجهات المشاركة سواء كانت شركة جبل عمر، أو مجموعة ابن لادن السعودية، وقوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى عدد من الفرق التطوعية.

ولفت أن المعرض يشتمل على مطبوعات توعوية، وإرشادات لحجاج بيت الله الحرام، بجميع المخاطر التي قد تحدث لا قدر الله، مشيراً إلى أن الخطط التوعوية متكاملة ولله الحمد، سواء كان عن طريق توزيع المنشورات، أو عن طريق الشرح على اللوحات الإلكترونية والكتيبات التعريفية لمعرفة كيفية التعامل مع كافة المخاطر، وتجنب أضرارها.

وأضاف القحطاني أن المعرض يحتوي كذلك على عدد من الأفلام التوعوية التي تعرض من خلال الشاشات المنتشرة في أرجائه، مؤكدًا: “هذا المعرض جاء في موسمه الأول بناء على توجيهات معالي مدير عام الدفاع المدني ، وأنه ستستمر إقامة المعارض في مواسم الحج والعمرة، بالإضافة إلى المراكز التوعوية، لافتاً إلى تواصل أعمال نشر التوعية في كافة المشاعر المقدسة، من خلال الشاشات المنتشرة والألواح المعلقة في مختلف المشاعر المقدسة.