سلطان بن سحيم لخادم الحرمين: القطريون أبناؤكم والنظام لا يمثلنا

المواطن - الرياض

علق الشيخ سلطان بن سحيم على حج القطريين غير عابئين لا بمنع ولا بتخويف ولا بترهيب نظام الحمدين.

وأكد ابن سحيم في تغريدات له عبر “تويتر” أن كل ما فعله النظام القطري أنه سجل في تاريخه الأسود محاولته منع مواطني قطر من الحج، مشددًا على أن “كل محاولاتهم فاشلة وتعود وبالًا عليهم”.

وأضاف سلطان بن سحيم: “شكرًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. شكرًا كبيرنا ووالدنا.. رحبتم بحجاج قطر وسعيتم لاستضافتهم ودخولهم حتى مع محاولات النظام القطري بمنعهم.. شعبنا أبناؤكم والنظام لا يمثلنا”.