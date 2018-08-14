سلطان بن سحيم يقدم دليلًا جديدًا على فشل نظام الحمدين

المواطن - الرياض

قدم الشيخ سلطان بن سحيم دليلًا جديدًا على عجز نظام الحمدين في قطر وعدم قدرته على إدارة الدولة.

وكتب سلطان بن سحيم في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “توجه نظام الحمدين للتحالف مع الأنظمة المكروهة عالميًّا، ودفاعه المستميت عنها، وتظليل الرأي العام بمصالحه مع هذه الأنظمة، دليل جديد على عجز النظام وعدم قدرته على إدارة الدولة والحفاظ على مصلحة شعبنا”.

وتابع سلطان بن سحيم: “يختلف العرب فيما بينهم ويبقون على شعرة معاوية لا يقطعونها، إلا نظام الحمدين قطع كل الحبال وأبقاها فقط مع دول معزولة خارج المنظومة العربية.. الهروب نحو الغريب وترك القريب لم ينفعهم أبدًا”.