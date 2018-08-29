سلمان الدوسري يُجيب : ماذا لو تأخرت عاصفة الحزم؟

المواطن - الرياض

أكد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري أن الحرب ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قرار استراتيجي لم ينقذ اليمن فقط بل أنقذ المنطقة ككل من المد الفارسي.

وأضاف الدوسري في تغريدة له على موقع “تويتر” أن لو تأخرت عاصفة الحزم لدفعت المنطقة بأكملها الثمن، مشددًا على أن أمن واستقرار المنطقة مسؤولية المملكة وحلفائها، وأن المعركة ضد الحوثيين ضرورة وليست خياراً.

وفي وقت سابق، وصف الدوسري الأزمة مع قطر بقوله: “تافه ينطح جبل.. قزم يصارع كبير.. مسكين يظن أنه قادر على إثارة تدويل الحج.. فشلهم ذريع كالعادة.. ربما ينسى السعوديون كل الإساءات إلا هذه فستبقى شاهدًا على خسة ونذالة المعزول”.