سلمى حايك كررت زواجها أمس.. ماذا تعرف عن قنبلة هوليوود ؟

المواطن - متابعة

أعادت الفنانة العالمية سلمي حايك مراسم الاحتفال بزواجها من جديد على رجل الأعمال الفرنسي، فرانسوا أونري بينو، على أحد الشواطئ الساحلية.

وقالت سلمى حايك تعليقًا على إعادة مراسم زواجها: “لقد أوشك الصيف على الانتهاء، وأفضل لحظاتي هذا العام عندما فاجئني زوجي بالاحتفال بزواجنا من جديد، وبالنسبة لما أرتديه بالصور هو ليس ما تمنيت أن أرتديه في يوم مثل ذلك، ولكنه أخبرني أننا ذاهبون إلى أحد المنتجعات الصحية”.

سلمى حايك اسمها بالإنجليزية SALMA HAYEK وهي ممثلة مكسيكية أميركية، ولدت في 2 سبتمبر عام 1966 م في المكسيك وهي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني سامي الحايك وأم مكسيكية من أصل أسباني ديانا خيمينيز.

وبدأت سلمى حايك حياتها الفنية بالعمل في الإعلانات التليفزيونية بالمكسيك وبعد أن حققت بعض النجاح انتقلت إلى لوس أنجلوس وبعد أن عملت بأدوار صغيرة في أفلام مختلفة بدأت سلمى حايك تظهر كممثلة جيدة بعد دورها في فيلم (DESPERADO) عام 1995.

وتعتبر سلمى حايك هي أول ممثلة مكسيكية تصبح نجمة من نجوم هوليوود، وبعد دورها في فيلم (DOLORES DEL RIO) اختيرت سلمى في استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة من أجمل 50 شخصاً في العالم عام 1996.

ومثلت سلمى حايك عدة أفلام دراما بالإنجليزية والأسبانية، واقتحمت سينما هوليوود اقتحامًا شديدًا لدرجة أنها لُقبت بـ”قنبلة هوليوود”.

وكانت سلمى حايك البطلة دائمًا بعدة مسلسلات مكسيكية، ولها طفل واحد من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو.