سليمان الراجحي يكشف سرًّا من أسرار النجاح في التجارة

المواطن - الرياض

كشف رجل الأعمال سليمان الراجحي سرًّا من أسرار النجاح في التجارة.

وكتب سليمان الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “من أسرار النجاح في التجارة المتابعة الدقيقة، ففي بداياتي بالصرافة كنت أسجل يوميًّا ربحي أو خسارتي بعد نهاية الدوام، فإذا عرض المحاسبُ الميزانية أقوم بتصحيح الأرقام له، وأبين الخطأ عنده، وهذا بعد فضل الله بسبب اجتهادي بمتابعة العمل”.

وحذر سليمان الراجحي من أن الإهمال وعدم المتابعة هما من أسباب الفشل التجاري.

وفي وقت سابق، أكد الراجحي أن الكفاح لا يقصد به الكفاح لنيل الرزق فحسب، بل أسمى منه وأعظم الكفاح لفعل الخير، وهو الذي يحتاج لمجاهدة النفس حتى تعتاد على البذل والعطاء.