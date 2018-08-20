سمر سلام 2018.. تعرف على نتائج العرض بالكامل

المواطن - مروة نبيل

خطف سمر سلام 2018 الذي أُقيم في مدينة بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية الأنظار إليه، حيث تحرص الجماهير في جميع أنحاء العالم على متابعة العرض الأكثر شهرة بعد مهرجان راسيل مانيا، نظراً لقوة النزالات وأهميتها.

وشهد عرض سمر سلام 2018 عدداً من المواجهات النارية، حيث بدأ العرض بنزال تحضيري، وتمكن أندرادي سين ألماس وزيلينا فيجا من الفوز على روسيف ولانا، وحافظ سيدريك ألكساندر على لقب الوزن المتوسط بعد الفوز على درو جولاك.

وحافظ ذا بي تيم المكون من كيرتس أكسل وبو دالاس، على لقب RAW للزوجي أمام ذا ريفايفل في عرض سمر سلام 2018 الذي أُقيم في بروكلين، وحصد سيثر ولينز ومعه دين أمبروز على لقب الإنتركونتننتال بعد الفوز على دولف زيجلر ومعه درو ماكنتاير.

وتغلب ذا نيو داي على ذا بلدجون بروذرز في عرض سمر سلام 2018 بقرار من حكم النزال، نظراً لاستخدام روان المطرقة بطريقة غير قانونية، وفاز برون سترومان على كيفن أوينز بسهولة شديدة، ليُحافظ على حقيبة موني إن ذا بانك.

وواصل عرض سمر سلام 2018 نزالاته، بمواجهة على لقب WWE بين ساموا جو وحامل اللقب أي جاي ستايلز، إلا أن استفزازات جو لـ”ستايلز” وعائلته، دفعته للاعتداء عليه بالكرسي، ما دفع الحكم بإلغاء النزال.

وفاز ذا ميز على دانيال براين، بعد استخدامه لطرق غير قانونية، إلا أن حكم النزال في عرض سمر سلام 2018 لم يرَ هذه الواقعة، وتمكن فين بالور من التغلب على بارون كوربن، وحافظ شنسكي ناكامورا على لقب الولايات المتحدة، بعد تغلبه على جيف هاردي.

وتمكن رومان رينز من الفوز على بروك ليسنر، ليتوج بلقب اليونيفرسال، ولم يستطع برون سترومان استخدام حقيبة موني إن ذا بانك، على الرغم من رغبته في استخدامها خلال عرض سمر سلام 2018 الذي أُقيم في الولايات المتحدة.

وفي مواجهات السيدات خلال عرض سمر سلام 2018 توجت روندا راوزي بلقب RAW على حساب أليسكا بليس، فيما حصدت شارلوت فلير لقب SMACKDOWN بعد فوزها على كارميلا، وبيكي لينش اعتدت على شارلوت عقب انتهاء النزال.