سنة 908هـ .. قصة مثيرة عن أول أوروبيّ زار مكة وسجل انطباعه عن الحج

المواطن - مكة المكرمة

كان لودفيكو أو الحاج يونس كما سمّى نفسه أول أوروبيّ يزور مكة ويسجل انطباعاته.

ولم تذكر معظم المراجع التي ترجمت له عن مكان ميلاده سوى أنه وُلِد في إيطاليا، غادر في سنة (٩٠٨هـ/ ١٥٠٣م) مدينة البندقية- تحت رعاية ملك البرتغال- متوجّهًا إلى الإسكندرية. ثم زار القاهرة وبيروت وطرابلس وإنطاكية ودمشق، بحسب ما ذكر موقع التواصل الحكومي.

واجتمع في دمشق بقبطانٍ مملوكي، وصمّم على زيارة مكة بعدها بصفته مملوكًا مسلمًا، وليتمَّ له ذلك بذل كثيرًا من الهدايا والرشاوى أن يتدبّر أمر جوادٍ جيّدٍ وكساء.

وفي 13 شوال من نفس العام الموافق 11 إبريل غادر دمشق بصفته واحدًا من ستين مملوكًا خُصّص لهم مكان في قافلةٍ كبيرة. يقال إن قِوامها ٤٠ ألف رجلٍ، و٣٥ ألف جمل.

واستغرقت الرحلة إلى مكة أربعين يومًا، توقفت أيامًا في المدينة المنورة ووصل مكة في ٢٠ من ذي القعدة (١٨ مايو) إنها مدينة رائعة الجمال قد أُحسن بناؤها ولم يرَ قط من قبل مثل هذه الوفرة والارتياد الهائل للناس.

كان الماء- يقول- أهم من أي شيء آخر في مكة، ولم يكن متوفّرًا.

وعن الكعبة يقول: ”كانت الكعبة وسط المدينة أشبه ما يكون بتمثال كولوساس (Colossus) رودوس الضخم في روما، وبحلبة مسرح روماني، ليس من المرمر أو الحجر السوري، بل من القرميد المحروق وعند المدخل تلألأت الجدران المطلية بالذهب على كلا الجانبين بروعة لا مثيل لها تحت الأماكن المقنطرة، وكانت الكعبة أشبه ببرج وسط الساحة ملفوف بقماش سميك مطرّز بالحرير، إنهم يدخلون داخل الكعبة من باب فضّي، وعلى كل جانبٍ أحيط بأوعية مفعمة بالروائح العطرة“.

وحول بئر زمزم قال: ”عند هذه البئر يقف ستة رجال أو ثمانية لسحب المياه للناس. وعندما ينتهي الناس من الطواف سبعة أشواط حول الكعبة يأتون هذه البئر يولونها ظهورهم، ويقوم أولئك الذين يسحبون الماء من البئر بصب ثلاثة جرادل على كل شخص من الحجاج من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، فيستحمّ الجميع بهذه الطريقة حتى الذين كانت ثيابهم من الحرير“.

ثم وصف الحَمَام في مكة، فيقول: ”وقد وجدنا في طريق مكة 15000 أو 20000 حمامة، ويطير الحمام في كل أنحاء مكة بين سعادة الجميع. ففي الحوانيت يبيعون الحبوب والذرة الرفيعة والأرز وسائر الخضروات. وأصحاب هذه الحوانيت لا يملكون قتل هذه الحمائم أو ذبحها أو الإمساك بها، ويجب أن تعلم أن هذا الحمام يُلحق تلفًا كبيرًا داخل المسجد الحرام“.

ومكثت قافلة دمشق عشرين يومًا في مكة، لفسح المجال لأداء شعائر الحج.

ومن الغرائب التي ذكرها أن قائد القافلة أصدر حكمًا بالإعدام على كل من رفض العودة إلى سورية هذه العشرين يومًا.

ولم يكن في نية فارتيما العودة مع القافلة التي أتت به، فقرر الاختباء في بيت أحد أصدقائه المماليك، وقد ساعدته زوجة ذلك الرجل على السفر إلى فارس من جدة.