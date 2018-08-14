سندكم يباشر ١٩ ألف حالة في 4 مواقع سياحية بأبها 

المواطن - عسير

أسس فريق التطوع الوطني بمنطقة عسير “سندكم” لمرحلةٍ جديدةٍ من العمل التطوعي ، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ليكون هذا الفريق نواة حقيقية لفريق تطوعي نموذجي بالمنطقة .

ومنذ بداية التكوين ، وحتى ختام أعماله الابتدائية يوم أمس ، خضع المتطوعات والمتطوعون لبرنامج تأهيلي مكثف اشتمل على العديد من الإجراءات، قبل انطلاق أعمالهم الميدانية في العاشر من شهر شوال ١٤٣٩هـ ، ليختتموا عملهم التطوعي الابتدائي بمباشرة أكثر من تسعة عشر ألف حالة.

وأكد نائب أمير منطقة عسير سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن فريق سندكم يأتي ضمن مبادرة مجتمعية رسمية، ترتكز في ميثاقها على تعاليم الدين العظيم ثم على مبدأ تعزيز المواطنة والمشاركة المجتمعية وبما يحقق أهداف رؤية البلاد ٢٠٣٠ ، بزيادة عدد المتطوعين من (١١) ألفاً الآن إلى مليون متطوع في نهاية عام ٢٠٣٠.

وأضاف أن فريق سندكم نتاج تكاتف ١٨جهة حكومية وأهلية تكوّن منها هذا الفريق وتحدّدت برامجه، تحت إشراف من شرطة المنطقة.

‏واعتبر نائب أمير المنطقة أن التجربة الابتدائية تعطي انطباعاً جيداً لانتقال الفريق في المرحلة القادمة إلى المؤسسة ليخدم مستقبلاً جميع محافظات ومراكز المنطقة والذي يُعد مطلباً حيوياً.

وقال نائب أمير عسير إن الفريق الابتدائي ضم قرابة ٤٠٠ متطوعة ومتطوع من أبناء منطقة عسير ، وجاء بمتابعة ودعم من سمو أمير منطقة عسير أخي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي يتابع خطوات هذا الفريق ولا يدخر جهداً في سبيل تذليل كل صعوبة واجهته .

هذا وبلغت الحالات التي باشرها الفريق منذ بداية انطلاقته في العاشر من شهر شوال ، أكثر من ١٩ ألف حالة ، كان النصيب الأعلى منها في إرشاد الزوار، وحالات البحث عن مفقودين والتي قام بها المتطوعات والمتطوعين وبلغت قرابة ٤٠٠ حالة ، حيث أسهم الفريق في عودتهم لذويهم ، كما تمكن فريق سندكم من مباشرة ٦٧٤ حالة إسعافية ، وقاموا بإجراء الإسعافات اللازمة مباشرةً في نفس الموقع للمصابين ، وساهموا في تقديم العلاج في أهم مراحل الإصابة، قبل تدخل الفرق الطبية والإسعافية المتخصصة ، كما وعثر فريق سندكم على ١٩٥ من مفقودات المتنزهين وتم تسليمها لأصحابها ، كما رصدوا ٦٧٣ مخالفة مرورية ، وتمكن “سندكم ” من العثور على ٢٦٨ حالة من التائهين ، فيما أسهم المتطوعون في مباشرة تعطل ٥٠٦ مركبات ، أما في صلب مهام الفريق والمحافظة على البيئة ، فقد سجلوا ١٨٤٠ حالة مخالفة بيئة ، و ٥٦٦ حالة إتلاف ممتلكات عامة ، كما قام الفريق بمباشرة أكثر من ٨٤٣ حالة تجمعات بشرية .