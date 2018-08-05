سوق الأسهم يستهل تعاملات الأسبوع منخفضًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 10.83 نقطة ليقفل عند مستوى 8242.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوبا العربية, والحكير, والتعاونية, والكابلات, ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب السعودية, والدرع العربي, وسايكو, والإنماء طوكيو مارين, ودلة الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 7.07% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك، ودار الأركان, وكيان السعودية, واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, واتحاد الاتصالات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 30.25 نقطة ليقفل عند مستوى 2837.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 112 صفقة.