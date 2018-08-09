سوق الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع منخفضًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 34.11 نقطة ليقفل عند مستوى 8176.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 171 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف, وأنابيب, وبروج للتأمين, والصادرات, ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني, وأسواق المزرعة, وأسمنت تبوك, واتحاد الخليج, والغاز فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.81% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وزين السعودية, وسابك, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 25.31 نقطة ليقفل عند مستوى 2805.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 107 صفقات.