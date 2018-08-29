سيارة أبل الذاتية بمقاعد تحتضن ركابها لحمايتهم من الحوادث

المواطن - متابعة

تعكف شركة أبل حاليًّا على نظام مبتكر لمقعد سيارتها الذاتية المستقبلية، بشكل يحافظ على سلامة ركابها حال وقوع حادثة بعدة طرق مختلفة، إما بتنبيه الركاب عبر إشارات أو بطي المقعد في وضعيات مختلفة وتغيير ارتفاعه ليصبح الركاب في وضع أكثر أمانًا.

وبحسب براءة اختراع سجلتها صانعة آيفون، تحت عنوان “ردود فعل لمسية لنظام جلوس ديناميكي”، فإن مقاعد السيارة سيُدمج بداخلها مجموعة من المستشعرات والكاميرات، بحيث تُصدر المقاعد اهتزازًا في حال انحراف السيارة عن مسارها.

ووفقًا لبراءة الاختراع، فإن نظام المقاعد يعتمد على تلقي معلومات خارجية تتعلق بالظروف الخارجية للسيارة مثل درجة انحراف معينة مُحددة مسبقًا.

وقالت أبل: إن النظام يتم تشغيله والتحكم فيه بواسطة وحدات معالجة كمبيوترية تحلل الظروف الخارجية لتنبه الركاب حال استشعارها بوجود خطر يهدد حياتهم أو أي تغيرات أثناء القيادة وحركة المركبة.

وفي هذه الحالة، ستقوم وحدة التحكم المستقلة بتوجيه حزام الأمان وتحريكه لوضعية مائلة بحيث يحمي الركاب من أي إصابات محتملة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء.