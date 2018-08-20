سيرًا على الأقدام.. نائب أمير مكة ينفر إلى مزدلفة

المواطن - المشاعر المقدسة

بعد أن وقف على حركة الحشود حول جبل الرحمة سلك نائب أمير مكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، طريق المشاة في مشعر عرفات متوجهاً إلى مزدلفة.

وكان حجاج بيت الله الحرام بدأوا بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم؛ غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته.