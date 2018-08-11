شؤون الحرمين تعلن عن جاهزية مركبة خاصة لنقل كسوة الكعبة

شؤون الحرمين تعلن عن جاهزية مركبة خاصة لنقل كسوة الكعبة

2018/08/11
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، عن جاهزية مركبة خاصة لنقل كسوة الكعبة المشرفة.

يذكر أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز كسوة الكعبة المشرفة لكبير السدنة الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، وذلك صباح يوم غدٍ (الأحد) بمكتبه في مدينة جدة.

 


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