شاب يبتلع 87 مسمارا بعد أن هددته حبيبته بالانفصال عنه‎

المواطن - متابعة

تمكن الأطباء في مقاطعة بجنوب الصين من انتزاع سبعة وثمانين مسمارا من جسم شاب يبلغ من العمر 25 عاما.

وكشفت الأشعة السينية التي أجريت على جسم الشاب حزمة من قطع معدنية على شكل مسامير تقع في الجزء العلوي من صدر المريض، فضلا عن عدد قليل من المسامير بالقرب من أعلى الفخذ.

وكان المريض قد تشاجر مع صديقته قبل أيام من الحادث وهدّدته بالانفصال عنه. وقد ترك رسالة للأطباء كي يوصلوها لها في حال لم يتمكنوا من العثور على أهله.

ونقل الشاب إلى مستشفى مدينة تشنغتشو بعد تعرضه لآلام في معدته.

يذكر أنّه ادعى في البداية أنه يعاني من تقلصات المعدة بدأت بعد أن أكل عن طريق الخطأ “كعكة مليئة بالمسامير”، وأدرك الأطباء بسرعة أنّ حالته لم تكن عسر هضم، وتأكّدوا من ذلك من خلال صور الأشعة السينية.

وأجريت جراحة للمريض لاستخراج المسامير من جسمه، استغرقت أربع ساعات. وتمكن الجراحون من إخراج 87 مسمارًا بطول 4-5 سم للواحد.

صوّر الأطباء عملية إزالة الأشياء المعدنية من جسم المريض، وأكّدوا أنّ حمض المعدة يتفاعل مع المعادن ويتنج عنه رائحة غريبة.