شاشات ذكية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة في مقر إقامتهم

المواطن - واس

ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لضيوفه , تم تزويد مقر إقامتهم بفندق الدار البيضاء في مكة المكرمة، بشاشات ذكية تفاعلية؛ تسهيلاً وتيسيرا لهم لمعرفة مرافق الفندق, وإرشادهم وتوعيتهم واطلاعهم على فعاليات البرنامج بحسب التوقيت والمكان.

وتُزود الشاشات يوميا بمحتوى واسع وشامل من معلومات وتفاصيل الحج وحول المرافق والخدمات وأوقات زيارة المعالم المكية، كما تُمكن الضيوف من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها, حتى ينعموا بإقامة هانئة إيمانية.

ويأتي هذه البرامج والخدمات وفقاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، بتقديم جميع سبل الراحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة حتى يتفرّغوا لأداء المناسك بكل يسر وسهولة .

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يستضيف لأداء مناسك الحج هذا العام 1439هـ (5300) حاجّاً وحاجة من أكثر من 90 دولة .