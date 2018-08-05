شاهد .. آل الشيخ يجذب أنظار الجماهير لترقب مباراة السوبر بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على “تويتر” فيديو لإرسال الحماس في نفوس الجماهير العاشقة للكرة السعودية التي تنتظر مباراة الهلال ضد الاتحاد.

ومن المقرر إقامة مباراة كأس هيئة الرياضة لتحديد بطل السوبر السعودي في الثامن عشر من أغسطس الجاري، حيث تُقام المباراة في مدينة لندن.

ونشر تركي آل الشيخ الفيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، حيث عرض الفيديو مراحل إنشاء كأس بطولة السوبر السعودي، والتي من المقرر تسليمها إلى الفريق الفائز في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

وتقام مباراة السوبر السعودي بين بطل دوري المحترفين وهو اللقب والذي فاز به نادي الهلال في الموسم الماضي، وبين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وهو اللقب والذي تُوج به نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي على حساب نادي الفيصلي.