شاهد.. أصعب الأماكن داخل محطة الفضاء الدولية

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” فيديو جديداً يوضح سبب عدم ملاءمة الحياة في محطة الفضاء الدولية ISS للأشخاص الذين يعانون من الخوف من الأماكن المغلقة، إذ التقط رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف، لقطات داخل أحد أطول المسارات على متن المحطة الفضائية الدولية.

ويبدأ أرتيمييف الطريق داخل وحدة التخزين اليابانية، والتي تقع في أقصى ركن من محطة الفضاء وتنتهي في الجزء الروسي من المحطة، وتتضمن الرحلة الكثير من الضغط من خلال أنفاق صغيرة داكنة تربط الوحدات المختلفة التي تشكل محطة الفضاء الدولية.

وفي نهاية المقطع، يمر أرتيمييف البالغ من العمر 47 عامًا عبر القسم الرئيس من محطة الفضاء الدولية حيث يقضي زملاؤه معظم وقتهم.

ويستمتع أرتيمييف حالياً برحلته الثالثة إلى الفضاء، بعد أن وصل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن سفينة سويوز MS-08 في أبريل 2018.

وتعد محطة الفضاء الدولية ISS مختبر للعلوم والهندسة، وقيمتها تصل إلى 100 مليار دولار، وتدور على مدار 250 ميلاً فوق الأرض، وتم تزويدها بشكل دائم بطاقم من رواد الفضاء منذ نوفمبر 2000.

وتعد المحطة الفضائية في الوقت الحالي موطناً لثلاثة روسيين، وثلاثة أمريكيين وياباني واحد.