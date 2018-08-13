شاهد.. أمير الرياض بالنيابة يكرم عدداً من ضباط وأفراد الشرطة لتفانيهم في الكشف عن قضايا أمنية مهمة

المواطن - الرياض

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عدداً من ضباط وأفراد شرطة منطقة الرياض الذين كان لهم دور بارز في الكشف عن قضايا أمنية مهمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد المجيول وكبار ضباط شرطة الرياض.

وقدم سموه شكره للجميع مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على أمن وراحة المواطن والمقيم، منوهًا بالمتابعة المباشرة من سمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة.

وقال سموه ” إننا تعلمنا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله أن نقول للمحسن أحسنت ونشكره ونشجعه ونكافئه ومن يتأخر ويتقاعس في عمله لا مكان له في ظل هذا التطور التي تشهده المملكة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ” .

من جهته قدم مدير شرطة منطقة الرياض باسمه ونيابة عن الضباط والأفراد المكرمين الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على هذه اللفتة غير المستغربة، مبيناً أن هذه عادة كريمة من القيادة الحكيمة مؤكداً المضي على تأدية الأمانة والعمل حسب التوجيهات الكريمة للحفاظ على أمن وطننا الغالي .

وفي ختام الاستقبال كرم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن الضباط والأفراد ومنحهم شهادات التقدير ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.