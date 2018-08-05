شاهد.. أمين عسير يباشر عمله بزيارة تفقدية لحي الرصراص في خميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

وثق مقطع فيديو وصول أمين منطقة عسير، الدكتور وليد بن محمد بن عقلة الحميدي، إلى مدينة أبها ومباشرة عمله بزيارة تفقدية لمشروع حديقة المطار وحي الرصراص في خميس مشيط.

ومن المتوقع أن تساهم زيارة أمين منطقة عسير للحديقة في تغيير وتطوير العمل داخل الحديقة والتوجيه على تعديل وتصحيح بعض الأخطاء التصميمية داخل الحديقة والعمل على تخصيصها كحديقة عامة للعوائل فقط.

كما وقف الحميدي على موقع تجمع مياه الأمطار بحي الرصراص في خميس مشيط، والتقى فيها برئيس البلدية المكلف الدكتور محمد العاوي، وناقش معه الحلول الأسرع والأفضل للموقع.