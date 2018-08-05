شاهد.. أم تضحي بحياتها لإنقاذ أطفالها برميهم من الطابق الـ5

المواطن - متابعة

شب حريق فجأة في الطابق الـ5 من مبنى سكني بمنطقة شيوتشانج الصينية، وترك أمًّا وابنتها وابنها محاصرين وسط الحرق.

وأظهر مقطع فيديو طفلًا يصرخ من نافذة الشقة المحترقة طلبًا للمساعدة، وبعد فترة وجيزة، خرج الطفلان من النافذة بينما يطالبهما المارة بالانتظار حتى تأتي المساعدة.

ومع ذلك، لم تكن الأم واثقة من وصول فرق الإنقاذ في الوقت المناسب، وأجبرت على إنقاذ حياة طفليها برميهما من النافذة على أمل التقاطهما.

وبمجرد أن حمل الحشد ملاءة في الأسفل، ألقت الأم ابنتها البالغة من العمر سنتين من النافذة، وهبطت بأمان، وسرعان ما تبعها شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات.

وبعد وقت قصير، وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وساعدوا الأم قبل أن تحترق الشقة بالكامل.

وذكرت التقارير المحلية أن الأم وطفليها تم نقلهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما توفيت الأم جراء الحادث.