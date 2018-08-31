شاهد.. أول ظهور للفنان سعد لمجرد بعد اتهامه باغتصاب فتاة بباريس

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ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد لأول مرة علنيًّا بعد خروجه من السجن، عقب اتهامه باغتصاب فتاة في مدينة باريس.

وظهر سعد لمجرد في مقطع فيديو بين العشرات من محبيه في باريس، وسط فرحة وسعادة جمهوره بخروجه من السجن، إذ التفوا حوله في أحد شوارع باريس، والتقطوا الصور معه.

وخرج سعد لمجرد بكفالة مالية بعد اتهام فتاة له بالاعتداء عليها جنسيًّا، وهو اليوم يخضع لرقابة أمنية، إذ من غير المسموح له مغادرة فرنسا، حتى اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، انسحب المحامي الفرنسي، إيريك لوران موريتي، من قضية موكله سعد لمجرد حيث قال في تصريح إلى موقع “جون أفريك” الفرنسي: إنه لم يعد محامي المغني المغربي سعد لمجرد.