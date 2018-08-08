شاهد.. إصابة حاجة بجروح في قدمها وهكذا تعامل معها حارسا أمن

شاهد.. إصابة حاجة بجروح في قدمها وهكذا تعامل معها حارسا أمن

2018/08/08
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

أظهرت صورة متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام اثنين من حراس الأمن بتنظيف وتطهير قدم حاجة من الجروح التي أصيبت بها بأحد فنادق المدينة المنورة.

ولم يدخر رجلا الأمن جهدًا في تقديم المساعدة اللازمة للحاجة وتطهير الجرح في قدمها بالأدوات اللازمة؛ حفاظًا على حياتها.

وأثنى رواد مواقع التواصل على جهود رجال وحراس الأمن في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل سبل الراحة لخدمتهم.


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