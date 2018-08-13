شاهد .. ابن بطوطة يُهدي برشلونة لقب السوبر .. ويقتل طموحات شعب الأندلس

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي برشلونة الإسباني في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على نادي إشبيلية بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت في مملكة المغرب بين الفريقين.

وكانت مباراة برشلونة وإشبيلية أقيمت على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، في مباراة شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ودخل برشلونة المباراة ضاغطًا وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، خاصة أن الأداء الدفاعي لنادي إشبيلية كان جيدًا للغاية.

تمكن نادي إشبيلية، من تسجيل الهدف الأول في شباك برشلونة عبر اللاعب سارابيا في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول بعدما احتسب الحكم هدفًا، خاصة بعد رجوعه لتقنية الـVAR والتي أثبتت صحة الهدف.

شعر برشلونة بخطر كبير، خاصة أن إشبيلية ضغط بقوة بعد هدفه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني والذي كان قريبًا منه للغاية.

وبعد معاناة في الشوط الأول، تمكن نادي برشلونة من تسجيل هدف التعادل عبر المدافع جيرارد بيكيه في الدقيقة الثالثة والأربعين بعدما ارتدت الكرة من حارس إشبيلية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وإشبيلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني وخلال أول عشر دقائق منه هبط الأداء الفني نوعًا ما بين برشلونة وإشبيلية، مع عدم وجود فرص خطيرة تذكر حتى بداية الدقيقة الستين والتي شهدت تحولًا هجوميًّا كبيرًا لفريق برشلونة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني.

تمكن نادي برشلونة بعد ذلك من تسجيل الهدف الثاني له في الدقيقة السابعة والسبعين عبر نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي من تصويبة قوية، عجز حارس إشبيلية عن صدها.

تمكن الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من التألق، وصد ركلة جزاء من لاعب إشبيلية، الفرنسي وسام بن يدر ليحافظ على تقدم برشلونة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف، ليكون فائزًا بلقب السوبر الإسباني في افتتاح موسم 2018- 2019.

باستخدام تقنية الـ VAR ..

إشبيلية يتقدم بالهدف الأول في مرمى برشلونة في الدقيقة 9 من المباراة #برشلونة_إشبيلية#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/5nCMk8p4KQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 12, 2018

صاروخ #ديمبلي..

عثمان ديمبلي يطلق قذيفة تستقر في شباك إشبيلية ليتقدم برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 77#برشلونة_إشبيلية#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/IA7OHdhEZw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 12, 2018

ضربة جزاء مهدرة لإشبيلية في الدقيقة 90 من المباراة #برشلونة_إشبيلية#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/9rbSiBvsKQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 12, 2018