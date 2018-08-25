شاهد .. احتفال النصر بنجومه .. أسعد النصراويين ويُمهد الطريق للذهب

المواطن - محمد سمعه

احتفلت جماهير نادي النصر بنجوم الفريق الأول لكرة القدم وذلك في احتفالية كبيرة أقيمت في مدينة الرياض، قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

ويذكر أن احتفال النصر بنجومه أقيم بالأمس على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود وسط حضور جماهيري مكثف من قبل الجماهير النصراوية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر صورًا من احتفال النصر بنجومه ووسط جماهيره ، حيث شارك في الاحتفال النجم النيجيري أحمد موسى والنجم المغربي نور الدين مرابط والحارس الأسترالي براد جونز.

وبلاشك فبعد احتفال النصر بنجومه وتجهيزهم للاستقبال بشكل مميز من قبل الجماهير، سيكون له مفعول السحر حيث سيعطي الثقة لنجوم النصر من أجل التألق في الموسم الجديد وقيادة العالمي نحو التتويج بالبطولات.

يذكر أن النصر كان احتل المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي بالموسم الماضي، ليتأهل إلى مرحلة التصفيات ببطولة دوري أبطال آسيا للعام المقبل.

تعاقد النصر مع اللاعب أحمد موسى من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي، كما أن العالمي نجح في ضم اللاعب البيروفي كريستيان راموس لتعزيز الصفوف الدفاعية للفريق.

ضم النصر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله كآخر صفقة للعالمي في فترة الميركاتو الصيفي.

سيخوض النصر أول مباراة له في الدوري السعودي بموسم 2018-2019، ضد فريق أحد يوم الخميس المقبل.