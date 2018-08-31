شاهد.. الأمطار تعانق مكة الآن .. قبلةُ الدُّنيا وعشقُ المتّقين

المواطن - مكة المكرمة

هطلت اليوم الجمعة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة، على منطقة مكة المكرمة.

ووثقت مقاطع فيديو على موقع “تويتر”، نشرها بعض المهتمين بالطقس والأرصاد الحالة المطيرة التي تعرضت لها مكة المكرمة والمسجد الحرام.

وعلق المهتم بالأرصاد فهد الجهني على أمطار مكة بقوله: “ما أجمل المطر بعد طول غياب.. اللهم لك الحمد”.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

🔴 فيديو أمطار على الحرم المكي الشريف

الآن ،

تصوير ابراهيم المتعاني#مكة_الان pic.twitter.com/0kTcuIrmuY — علوم الامطار (@UloomAlmtar) August 31, 2018

مطرنا بفضل الله و رحمته في #مكه

ما اجمل المطر بعد طول غياب

اللهم لك الحمد #امطار_مكه #مكه_الان pic.twitter.com/IyaLqB1mHH — فهد الجهني (@F__A_H_A__D) August 31, 2018

جمال المكان والمنظر ⛈😍⛈

أمطار مكه المكرمه من الحرم المكي الشريف👋🏻😘⛈

تصوير @ahma322 #مكه_الان pic.twitter.com/IPv9sE0L0L — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 31, 2018