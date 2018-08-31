شاهد.. الأمطار تعانق مكة الآن .. قبلةُ الدُّنيا وعشقُ المتّقين

شاهد.. الأمطار تعانق مكة الآن .. قبلةُ الدُّنيا وعشقُ المتّقين

2018/08/31
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

هطلت اليوم الجمعة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة، على منطقة مكة المكرمة.

ووثقت مقاطع فيديو على موقع “تويتر”، نشرها بعض المهتمين بالطقس والأرصاد الحالة المطيرة التي تعرضت لها مكة المكرمة والمسجد الحرام.

وعلق المهتم بالأرصاد فهد الجهني على أمطار مكة بقوله: “ما أجمل المطر بعد طول غياب.. اللهم لك الحمد”.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

 

 

 


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