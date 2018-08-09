شاهد .. الإخطبوط كورتوا يُوقع عقد انتقاله لـ ريال مدريد رسميًا

المواطن - محمد سمعه

وقع النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي السابق، عقد انضمامه إلى نادي ريال مدريد الإسباني لمدة ست سنوات وبشكل رسمي اليوم الخميس.

وكان الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على تويتر نشر فيديو لتوقيع كورتوا عقده الجديد مع النادي الملكي بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويذكر أن كورتوا كان قد اجتاز الفحص الطبي في نادي ريال مدريد صباح اليوم، بعدما وافق تشيلسي، وبعد معاناة، على رحيل الحارس البلجيكي.

وتعاقد تشيلسي بالأمس مع الحارس الإسباني كيبا حارس مرمى نادي أتليتك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون يورو كبديل للحارس البلجيكي كورتوا.

ويبلغ كورتوا من الطول 190 سم، كما أنه تألق بشكل كبير مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث احتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث في المونديال.

وكان كورتوا قد تمرد على نادي تشيلسي في الفترة الأخيرة، ورفض حضور التدريبات لمدة يومين مع البلوز من أجل إجبار إدارة النادي الإنجليزي على السماح له بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد.

وسيتجه الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد للبقاء في صفوف النادي الملكي، على الرغم من قدوم كورتوا، حيث أكد نافاس أنه يفضل الموت ولا يفضل ترك ريال مدريد.

وفضّل كورتوا الانتقال إلى ريال مدريد وذلك للعيش مع أسرته والتي تعيش حاليًا في مدينة مدريد الإسبانية، كما أن كورتوا يهدف للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي الريال في المواسم المقبلة.

سبق للحارس المميز كورتوا اللعب في صفوف نادي أتليتكو مدريد في موسم 2013-2014 على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي حيث تُوج بلقب الدوري الإسباني مع الأتليتكو وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

بدأ كورتوا مسيرته الكروية مع نادي جنك البلجيكي، ثم تشيلسي وانتقل منه لنادي أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة وحاليًا حط الرحال في صفوف ريال مدريد.

فشل ريال مدريد في ضم البلجيكي إدين هازارد من صفوف تشيلسي، حيث حلم بضم كورتوا وهازارد معاً.