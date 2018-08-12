شاهد .. الإسماعيلي يقترب من ثمن نهائي مونديال العرب بثنائية في الكويت

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الإسماعيلي المصري من الفوز على ضيفه الكويت الكويتي بثنائية دون رد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم.

وكان النادي الإسماعيلي بقيادة مدربه الجزائري خير الدين مضوي قاتل وبقوة من أجل تحقيق الفوز وبنتيجة إيجابية، وذلك من أجل ضمان العبور لدور ثمن النهائي من البطولة العربية، قبل خوض لقاء العودة في الكويت.

نجح الإسماعيلي في تسجيل أول أهدافه في الشوط الأول، عبر نجمه محمد الشامي بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة والثلاثين بعد تمريرة متقنة من اللاعب حسني عبد ربه.

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والكويت بتقدم الفريق المصري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة قاتل فريق الدراويش وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن صلابة دفاع فريق الكويت الكويتي صعبت من مهمة الإسماعيلي خلال أول خمس دقائق من الشوط الثاني.

وبالدقيقة الـ53، تمكن اللاعب كريستوفر من تسجيل الهدف الثاني للنادي الإسماعيلي بطريقة مخادعة وجميلة في شباك حارس نادي الكويت.

لم يحدث أي جديد في المباراة والتي انتهت بفوز النادي الإسماعيلي بهدفين دون رد.

أكد المدرب الجزائري خير الدين مضوي، مدرب الإسماعيلي، سعادته بالفوز مضيفًا أن الفريق المصري سيركز على الفوز أيضًا في الكويت في مباراة العودة.

الإسماعيلي المصري يضع قدماً في الدور الـ 16 بعد الفوز على الكويت الكويتي بهدفين مقابل لا شيء#أبطال_العرب#كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/mF5GezkHBA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 12, 2018