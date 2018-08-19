شاهد.. الحاج طالب فقد بصره في مكة وعاد إليه سريعًا

شاهد.. الحاج طالب فقد بصره في مكة وعاد إليه سريعًا

2018/08/19
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

ساهم التدخل الجراحي العاجل في إعادة البصر إلى الحاج “طالب”.

وأوضحت الصحة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن الحاج طالب (تركي الجنسية) فقد بصره بسبب انفصال الشبكية، ولكن بفضل الله ثم سرعة التدخل الجراحي في مدينة الملك عبدالله الطبية عاد إليه بصره من جديد.

ونشرت الصحة مقطع فيديو يبين قصة الحاج طالب ومعاناته التي انتهت بالفرحة والسعادة بعودة نور الحياة له من جديد في المملكة.

 

 


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