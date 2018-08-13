شاهد.. الخارجية تنشر صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز

شاهد.. الخارجية تنشر صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز

2018/08/13
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية، صورة نادرة للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.

وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الصورة يرجع تاريخها إلى العام 1974، خلال زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون إلى المملكة.

يذكر أن نيكسون هو أول رئيس أمريكي يزور المملكة العربية السعودية، في منتصف السبعينات من القرن الماضي، إذ استقبله الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز في مدينة جدة، خلال زيارته التي استمرت ما بين 14 و15 من يونيو من العام 1974.

 


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