شاهد .. الزمالك والقادسية أحباء بتعادل سلبي

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الزمالك المصري في فخ التعادل السلبي، أمام ضيفه نادي القادسية الكويتي، وذلك ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال.

وخلال الشوط الأول من مباراة الزمالك والقادسية، ضغط نادي الزمالك بقوة عبر هجمات المصري محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي جيد ويقظة من حارس مرمى نادي القادسية.

وتفنن الزمالك خلال الشوط الأول من المباراة في إهدار الفرص وإضاعتها، مع تراجع دفاعي واضح لفريق القادسية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والقادسية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تطور أداء القادسية الهجومي بشكل كبير، وكان خطرًا حقيقيًّا على دفاعات نادي الزمالك، ولكن تألق الحارس محمود جنش ساهم في الحفاظ على نظافة شباكه طوال المباراة.

لم يحدث أي جديد في المباراة حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

يذكر أن مباراة العودة بين الزمالك والقادسية ستقام في دولة الكويت يوم الـ28 من سبتمبر المقبل.

وكان الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على نادي الاتحاد السكندري بخماسية مقابل هدف في الدوري المصري وذلك قبل خوض مباراة القادسية.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والقادسية أقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وسط حضور إيجابي وجيد من قبل جماهير نادي الزمالك.

أخطر فرص القادسية الكويتي ترتطم بالقائم الأيمن لحارس الزمالك #كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/0HlLxbmJ9P — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 11, 2018