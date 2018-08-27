شاهد.. الشيخ المري يوضح حكم الصلاة خلف إمام يتحرك كثيرًا

المواطن - عبدالرحمن دياب

أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، حكم الصلاة خلف إمام يتحرك كثيرًا في الصلاة.

وقال المري في حواره ببرنامج “يستفتونك”، على قناة الرسالة: إن الحركات في الصلاة تختلف فمنها ما هو واجب ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب، مضيفًا أنه أحيانًا يكون واجب الحركة مثل أن يحتاج الإمام إلى أن ينزل لأجل السجود وأيضًا لو كان هناك فرجة في الصف الذي أمامك فيمكن التقدم وهنا الحركة مباحة.

وتابع المري أن الأشياء المكروهة هي التحرك مثلًا لإصلاح العمامة وهي حركة بدون داعٍ وتخالف الخشوع في الصلاة، لافتًا إلى أن الحركة لمكبر الصوت فلو كان المكان ضيقًا أو المكان واسع والصوت ضعيف فإذا تقدم الإمام وتأخر في مكانه فهذا لحاجة، وهو أمر يسير فلا بأس به.