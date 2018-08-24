شاهد.. العواد: جهود الإعلاميين السعوديين في موسم الحج تدعو للفخر

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد وزير الإعلام، عواد بن صالح العواد، أن تغطية موسم الحج لهذا العام كانت أكثر تميزًا من الماضي؛ لأنها تأتي وسط جهود كبيرة من جميع الإعلاميين السعوديين، وهو ما يدعو إلى الفخر خاصة مع استخدام التقنية في التغطية؛ ما أوصل الصورة الحقيقة للحج إلى جميع أرجاء العالم.

وأضاف العواد، في تصريحات له على هامش حفل وزارة الإعلام مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 800 إعلامي شاركوا في تغطية الحج هذا العام ينتمون لـ125 وسيلة إعلامية، موضحًا أن التغطية المميزة أوصلت أخبار الحج إلى أكثر من 100 دولة، كما نقلت الصورة الحقيقية للخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.