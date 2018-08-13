شاهد .. القناص أحمد موسى يُمزق شباك الجزيرة ويسجل الثاني لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر، من تسجيل الهدف الثاني للعالمي في مباراة نادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب الدولية للأبطال.

وكان المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو المدير الفني للنصر، دفع باللاعب أحمد موسى في الشوط الثاني وذلك بعدما كان متواجدًا على دكة الاحتياط في بداية اللقاء.

ونجح أحمد موسى في تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة بعدما انفرد بحارس الجزيرة وسدد الكرة بين قدميه بطريقة مميزة لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف للعالمي.

ويُعتبر هذا الهدف هو الهدف الأول للمهاجم النيجيري موسى مع نادي النصر وفي أول مباراة رسمية له مع العالمي، بعدما تعاقد معه النصر قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن أحمد موسى كان سجل هدفين لمنتخب نيجيريا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت صيف العام الحالي في روسيا، حيث سجل هدفيه في شباك منتخب أيسلندا في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

ودع منتخب نيجيريا بطولة كأس العالم 2018 من الدور الأول بعد خسارته من منتخبي كرواتيا والأرجنتين وتحقيق فوز وحيد فقط على حساب منتخب أيسلندا.

في حال فاز النصر على الجزيرة بنتيجة هدفين لهدف، فإن العالمي يحتاج فقط للتعادل السلبي أو التعادل الإيجابي في لقاء العودة بالرياض للتأهل لدور ثمن النهائي في البطولة العربية.

بمهارة مميزة وسرعة عالية.. #أحمد_موسى يتقدم بالهدف الثاني لنادي النصر في مرمى الجزيرة في الدقيقة 75 #كأس_العرب_للأندية_الأبطال#الجزيرة_النصر pic.twitter.com/rOQFBKoNYU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 13, 2018