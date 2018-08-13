شاهد.. المراوغون والدرباوية على طرقات عسير في قبضة المرور

المواطن - سعيد مشهور - أبها

قام مرور منطقة عسير بحملة مشددة على المركبات المراوغة على طريق الملك فهد أطاح خلالها بعدد منها.

وأكد مرور منطقة عسير أنه نفذ حملة مشددة على طريق الملك فهد (أبها- خميس مشيط) لرصد المركبات التي تراوغ خلال السير، وكذلك السرعات العالية وغيرها من المخالفات المرورية.

الجدير بالذكر أن إدارة مرور المنطقة تقوم هذه الأيام بجهود ملحوظة في رصد العديد من المخالفات مما ساهم في انخفاض ملحوظ في معدل تلك المخالفات، حيث ضبطت عدداً من مركبات ما يطلق عليهم “الدرباوية”، وغيرها من المخالفات والتجاوزات المرورية، وأحالت مرتكبي تلك المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.