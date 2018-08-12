شاهد .. النجم الساحلي يُمطر شباك الرمثا ويضع قدمًا بثمن نهائي المونديال العربي

المواطن - محمد سمعه

فاز فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه نادي الرمثا الأردني بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات ذهاب دور ال32 من بطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم.

تمكن اللاعب البريقي من تسجيل الهدف الأول للنجم الساحلي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بعد عرضية متقنة.

حاول نادي الرمثا بعد ذلك تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول ولكن عدم التركيز في إنهاء الهجمة، أبقى النتيجة مشيرة بتقدم صاحب الأرض نادي النجم الساحلي.

نجح اللاعب محمد فراس في تسجيل الهدف الثاني للنجم الساحلي بتصويبة مخادعة في شباك حارس نادي الرمثا مع نهاية الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم نادي النجم بنتيجة هدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة النجم الساحلي والرمثا، ضغط الفريق التونسي بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، حيث نجح اللاعب البريقي في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والثالث للنجم الساحلي في الدقيقة ال47 مع انطلاقة الشوط الثاني.

واستغل فريق الرمثا خطأ قاتلاً من حارس مرمى نادي النجم الساحلي، ليسجل اللاعب خالد الدردور هدف الرمثا الوحيد في الدقيقة ال65 من عمر المباراة.

انتهت المباراة بفوز النجم الساحلي بثلاثية مقابل هدف، حيث وضع النادي التونسي قدمًا في دور الـ 16، قبل إقامة مباراة العودة في الأردن.

ويحتاج الرمثا للفوز بهدفين دون رد في الأردن للتأهل لدور ثمن النهائي على حساب النجم.

النجم الساحلي التونسي يضع قدماً في الدور 16 بعد فوزه على الرمثا الأردني 3-1 في ذهاب الدور 32 من #كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/ZMsSoPvprL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 11, 2018