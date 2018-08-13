شاهد .. النصر ينتفض ويخطف انتصارًا بشق الأنفس من أنياب الجزيرة
في البطولة العربية لكرة القدم

شاهد .. النصر ينتفض ويخطف انتصارًا بشق الأنفس من أنياب الجزيرة

2018/08/13
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

خطف نادي النصر فوزًا صعبًا من أنياب الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم.

بدأ نادي النصر المباراة بضغط هجومي سريع، حيث تمكن النجم يحيى الشهري من تسجيل الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عبر تصويبة مخادعة لحارس الجزيرة.

وحاول نادي الجزيرة بعد ذلك تسجيل هدف التعادل، ولكن تألق الحارس الأسترالي براد جونز تألق بشكل كبير وأنقذ مرمى النصر في العديد من المناسبات.

تمكن نادي الجزيرة بعد ذلك من تسجيل الهدف الأول له وهدف التعادل عبر اللاعب خلفان مبارك في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول، بعد سوء تقدير للكرة من الحارس براد جونز.

انتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر والجزيرة، قرر المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو المدير الفني للنصر الدفع باللاعب النيجيري أحمد موسى من أجل زيادة القوة الهجومية للعالمي في اللقاء.

كافأ أحمد موسى مدربه كارينيو، ونجح في تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة الخامسة والسبعين بطريقة مهارية جميلة، بعدما انفرد بحارس مرمى نادي الجزيرة.

يذكر أن مباراة النصر والجزيرة في لقاء العودة بدور الـ32 من البطولة العربية ستُقام يوم التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل في مدينة الرياض.


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