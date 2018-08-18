شاهد .. الهلال الذهبي يتسلم كأس السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي الهلال ونال لقب كأس السوبر السعودي بعد فوزه على نادي الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS على تويتر صورًا من حصول نادي الهلال على لقب كأس السوبر، حيث تواجد على منصة التتويج كل من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة في دولة بريطانيا.

وحمل لقب البطولة، نجم نادي الهلال وقائده محمد الشلهوب بعد أن تسلم اللقب من الأمير محمد بن نواف.

يذكر أن نادي الهلال أصبحت روحه المعنوية مرتفعة وعالية للغاية، وذلك بعد التتويج بالسوبر السعودي، حيث يركز الزعيم على الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الجديد 2018- 2019.

سيخوض نادي الهلال أول مباراة له في بطولة الدوري السعودي، ضد نادي الفيحاء في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وكان الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني في المسابقة.