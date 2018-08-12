شاهد .. الهلال يُقدم الساحر عموري لـ جماهير الزعيم

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الهلال نجمه الجديد عمر عبدالرحمن عموري لجماهير الزعيم، وذلك أثناء استراحة ما بين شوطي مباراة الهلال والشباب العماني، والتي تُقام اليوم ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

ويذكر أن الهلال كان تعاقد مع عموري على سبيل الإعارة من صفوف نادي العين ولمدة موسم واحد، بعد منافسة قوية مع نادي النصر.

وقدم عموري بعض الكرات بمثابة هدية لبعض جماهير نادي الهلال، كما طاف ملعب جامعة الملك سعود لتحية الجماهير الحاضرة لمشاهدة مباراة الشباب العماني.

ويذكر أن نادي الهلال كان أنهى الشوط الأول من مباراته أمام فريق الشباب بالتقدم بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البركي عبر تصويبة قوية في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وسعى الهلال بعد الهدف للتألق وتسجيل الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

يذكر أن الهلال يسعى للفوز من أجل إراحة نفسه، قبل خوض مباراة العودة في عمان في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب السيب في مدينة مسقط.

وكان الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي والذي احتل المركز الثاني.