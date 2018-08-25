شاهد .. الوحدة صاحب السعادة يخطف السوبر الإماراتي من أنياب العين

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الوحدة من التتويج بلقب السوبر الإماراتي، وذلك بعد الفوز على نادي العين بركلات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بثلاثية لكل فريق.

وكان الشوط الأول شهد إثارة مميزة من جانب نادي الوحدة والذي بدأ المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عبر نجمه إسماعيل مطر.

وواصل نادي الوحدة تألقه وضغطه حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني له سريعًا بالدقيقة السادسة عبر اللاعب المغربي بعد تصويبة مخادعة لحارس نادي العين.

واحتسب حكم المباراة بعد ذلك ركلة جزاء لنادي العين بعد عرقلة اللاعب المصري حسين الشحات، لكن مهاجم العين، السويدي ماركوس بيرج أهدرها وسددها بغرابة شديدة.

تمكن اللاعب سيباستيان تيجالي من تسجيل الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول بعد عرضية متقنة من زميله مراد باتنا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة العين والوحدة بتقدم الأخير بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني انقلب الحال تمامًا ونجح نادي العين في العودة للمباراة، حيث سجل اللاعب السويدي ماركوس بيرج الهدف الأول للزعيم العيناوي بعد تمريرة مميزة من اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الثانية والستين.

وسجل اللاعب دياكيه الهدف الثاني لنادي العين في الدقيقة الـ73 من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 3- 2 لصالح الوحدة.

نجح اللاعب كايو في تسجيل الهدف الثالث للعين وهدف إحياء الأمل للنادي العيناوي في الدقيقة الـ77 بطرية جميلة.

لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي ابتسمت لنادي الوحدة على حساب العين.

لحظات مثيرة شهدتها ركلات الترجيح في مباراة #كأس_سوبر_الخليج_العربي

شاهدها كاملة #الوحدة_العين pic.twitter.com/3zP6SsI3o1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 25, 2018

المباراة تحتكم لركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3

شاهد أهداف المباراة الستة #العين_الوحدة

#كأس_سوبر_الخليج_العربي pic.twitter.com/WW5IR76p2h — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 25, 2018