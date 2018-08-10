شاهد.. الوضع مقلوب مع STC في حكايا مسك

المواطن - الرياض

هل صادفت يومًا كراسي للجلوس مثبتة في السقف، وبجوارها طاولات مكتبية وحواسيب مثبتة في السقف ذاته؟ هذا الوضع المقلوب هو ما سيلفت انتباه زائر جناح STC المشارك في منتدى “حكايا مسك 2018” الذي انطلق على أرض مركز المعارض في الرياض، إذ اختارت الشركة طريقة مبتكرة لتوصيل رسالتها عن التحول الرقمي، حتى بات بالإمكان تنفيذ جميع خدمات الاتصالات عبر قنوات رقمية مثل تطبيق MY STC، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية دون حاجة لتكبد عناء زيارة مكاتب الاشتراكات للشركة.

وضمن شراكتها الإستراتيجية مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك” شاركت الاتصالات السعودية في منتدى حكايا مسك 2018، حيث ركزت على الخدمات والحلول الرقمية التي تعكس إستراتيجيتها للنمو والتحول الرقمي، بما ينسجم مع دورها كممكن للتحول الرقمي في مختلف القطاعات وفق رؤية المملكة 2030″.

وتعتبر المشاركة في “حكايا مسك 2018، تجسيدًا للشراكة الإستراتيجية بين مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية” وشركة الاتصالات السعودية STC لتمكين الشباب ودعم برامج إثرائهم في مختلف المجالات الرقمية والتقنية”، إضافة إلى الدور البارز لــ”مسك” ورعاية المبادرات الإبداعية وتعزيز وتطوير المهارات التعليمية والتقنية والإعلامية والثقافية لجيل الشباب السعودي في مختلف مجالات المعرفة.

وجاء ذلك في إطار خطة التحول الرقمي عن طريق خدمة العملاء في الوقت الحالي عبر وسائل رقمية وتقنية مماثلة للخدمة في المكاتب والفروع وهي: خدمة (ذاتي) للرسائل SMS التفاعلية إلى الرقم 900، وخدمات تطبيق (My STC)، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية الجديد My_STC_Shop الذي يمكن من خلاله تنفيذ أكثر من 37 خدمة من خدمات الجوال أو الهاتف، ويبلغ حجم الخدمات الرقمية التي تقدمها الاتصالات السعودية لعملائها بلغت نحو 95% خدمات رقمية، بما في ذلك استخراج شرائح الجوال الجديدة.