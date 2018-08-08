شاهد.. الوليد بن طلال أحد أكبر المساهمين في سناب شات بـ950 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلن الأمير الوليد بن طلال، مساء أمس الثلاثاء، أنه استحوذ على حصة تبلغ 2.3% في التطبيق الشهير “سناب شات” للتواصل الاجتماعي.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “استثمرت 950 مليون ريال سعودي لإتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3% في شركة سناب شات”.

وتطبيق سناب شات يعد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من الشركة الأشهر حول تفاصيل الصفقة.

وأصدر الموقع الرسمي للأمير الوليد بن طلال بيانًا بتفاصيل الصفقة جاء فيه:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن إتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3% من أسهم “فئة أ” باستثمار 950 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار) في شركة سناب شات Snapchat خلال مكتب سموه الخاص، علمًا بأن فترة الشراء انتهت بتاريخ 25/ 05/ 2018م بإجمالي تقريبي بلغ (11 دولارًا) للسهم والذي نتج عنه الاستحواذ على هذه النسبة من الأسهم. وهذا الاستحواذ يضع سموه كأحد أكبر المساهمين في شركة سناب شات Snapchat.

وعلق الأمير الوليد بقوله: “إن استثمارنا في شركة سناب شات Snapchat يعتبر امتدادًا لإستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل (ليفت Lyft)، التجارة الالكترونية (جي دي دوت كوم JD.com)، ومواقع التواصل الاجتماعي (توتيرTwitter)”.

وأضاف الأمير الوليد بن طلال: “إن سناب شات Snapchat هي واحدة من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ابتكارًا في العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو في تخطي سطح إمكاناتها الحقيقية”.

وفي عام 2015، أجرى الأمير الوليد مباحثات مع كل من السيد إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، والسيد عمران خان، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية، عندما زارا الرياض لاستكشاف فرص الاستثمار والأعمال المستقبلية.

هذا ومن جهة أخرى، تُعتبر شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود أحد أكبر المستثمرين الأجانب في العالم، وقد امتدّ نشاطها الاستثماري ليشمل أهم الشركات التي تتميّز دوليًّا بأداء عالي في مجال الاستثمار في العلامات التجارية العالمية والتي تشتهر بمصالحها الإقليمية الاستثمارية والإستراتيجية. ومن ضمنها أسواق ومجالات حديثة مثل حلول التنقل (ليفت Lyft، كريم Careem)، التجارة الإلكترونية (جي دي دوت كوم JD.com)، مواقع التواصل الاجتماعي (تويترTwitter) والخدمات الرقمية (ديزر Deezer).

إستثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لاتمام صفقة شراء حصة بنسبة ٢,٣٪ في شركة سناب شاتhttps://t.co/XXOgEvEB2W I invested $250 Million to acquire 2.3% stake in @Snapchat companyhttps://t.co/bdAMGVw3DI pic.twitter.com/jBIiAfqy7t — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 7, 2018