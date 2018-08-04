شاهد .. باريس سان جيرمان يلدغ موناكو برباعية ويُتوج بـ سوبر فرنسا

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي باريس سان جيرمان من الفوز بلقب كأس السوبر الفرنسي، بعد فوزه على نادي موناكو برباعية دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب شنزيهن في الصين.

وحاول نادي باريس سان جيرمان بدء المباراة بسيطرة وقوة كبيرة، وذلك من أجل تسجيل الأهداف بشكل مبكر، وذلك من أجل ضمان الحصول على اللقب.

وظل نادي باريس سان جيرمان يضغط بقوة، حتى تمكن اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا من تسجيل الهدف الأول للنادي الباريسي في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

ولم ينجح نادي موناكو في إيقاف السيل الهجومي لنادي باريس سان جيرمان، حيث تمكن فريق العاصمة الفرنسية من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب كريستوفر نكونو في الدقيقة الـ40 وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وانتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بتقدم النادي الباريسي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول نادي موناكو فرض سيطرته وتسجيل هدف تقليص الفارق، في شباك نادي باريس سان جيرمان، ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

نجح اللاعب الليبيري الشاب تيموثي جورج وياه نجل الأسطورة الليبيرية جورج وياه في تسجيل الهدف الثالث لنادي باريس سان جيرمان في الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة.

وقتل نجم باريس سان جيرمان دي ماريا، فريق الإمارة الفرنسية مسجلًا رابع أهداف النادي الباريسي في الدقيقة الـ89، ليُتوج باريس سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي في موسم 2018- 2019.

وتُعد بطولة السوبر الفرنسي هي أول بطولة رسمية يحصل عليها كل من الإيطالي بوفون والألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان مع النادي الباريسي.

شارك النجم البرازيلي تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان في مباراة موناكو، وساهم بشكل كبير في الحفاظ على نظافة شباك فريقه مع صد كافة المحاولات الهجومية الخطيرة لنادي موناكو.