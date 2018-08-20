شاهد بالصور .. أجمل لقطات الحجيج والاستعداد لعيد الأضحى

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

واصلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تغطيتها لفعاليات الحج وطقوس ضيوف الرحمن في أداء الفريضة المقدسة وخامس أركان الدين الإسلامي الحنيف.

الصحيفة البريطانية رصدت مجموعة من الصور المختلفة لمشاعر الحج، بما في ذلك الاستعداد بالأضاحي في مختلف أنحاء مكة المكرمة، وذلك لتجهيزها للذبح غدًا الثلاثاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية مجموعة من اللقطات المختلفة لتواجد الحجيج بالقرب من الكعبة المشرفة واصطفاف السيارات في منى، بالإضافة إلى استقرار الحجاج على جبل عرفات، ورصد اللحظات الروحانية التي يعيشونها في هذا الوقت.

ديلي إكسبريس هي واحدة من وسائل الإعلام التي بدأت التغطية الإعلامية مبكرًا للحج وطقوسه، كما اهتمت بالإمكانات التي وفرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في بيته.

وقالت الصحيفة: ” الحج شيء يجب على المسلم القيام به مرة واحدة على الأقل في حياته، حيث إنه واحد من أركان الإسلام الخمسة، ويُعفى المسلمون غير القادرين من أداء فريضة الحج لأسباب مالية وصحية، ولكن يمكن أن يحصلوا على آخرين لأداء فريضة الحج نيابةً عنهم”.

وأضافت ديلي إكسبريس خلال حديثها عن الحج: “هو حدث روحي للغاية ويتطلب مجموعة من الطقوس التي كان يؤديها النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، منذ قرون مضت”.

وأبرزت الصحيفة البريطانية قيمة ومكانة المملكة، والتي شرفها الله باستضافة هذه الفريضة المقدسة في الدين الإسلامي، كما أن مكة تعتبر أقدس مدينة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، كونها مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم.

وعرَّفت الصحيفة بعض مشاعر واستعدادات الحج لقرائها الإنجليز قائلة: ” قبل بداية الحج، يجب على الحجاج المسلمين الدخول في حالة الإحرام، حيث يعدون أجسادهم وعقلهم للطقوس المقبلة، وهذا يشمل قواعد اللباس، حيث يجب على الرجال ارتداء الملابس دون خياطة، ويجب أن تظهر رؤوسهم ويقومون بقص شعرهم”.